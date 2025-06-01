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Ян Зоммер: проиграть со счётом 0:5 в финале Лиги чемпионов — это перебор

Ян Зоммер: проиграть со счётом 0:5 в финале Лиги чемпионов — это перебор
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Вратарь «Интера» Ян Зоммер поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «ПСЖ» со счётом 0:5.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«ПСЖ» заслужил победу, они провели хороший матч. Нам не хватило смелости, мы оставляли слишком много свободного пространства. Это очень болезненный результат, 0:5 — это перебор. Я разочарован, но горжусь нашим выступлением. Мы провели хорошую серию матчей», — приводит слова Зоммера Sky Sports.

В минувшем сезоне швейцарец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в 21 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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