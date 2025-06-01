Ян Зоммер: проиграть со счётом 0:5 в финале Лиги чемпионов — это перебор

Вратарь «Интера» Ян Зоммер поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «ПСЖ» со счётом 0:5.

«ПСЖ» заслужил победу, они провели хороший матч. Нам не хватило смелости, мы оставляли слишком много свободного пространства. Это очень болезненный результат, 0:5 — это перебор. Я разочарован, но горжусь нашим выступлением. Мы провели хорошую серию матчей», — приводит слова Зоммера Sky Sports.

В минувшем сезоне швейцарец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в 21 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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