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Полузащитник «Ростова» Шанталий объяснил прогресс молодых футболистов в команде

Полузащитник «Ростова» Шанталий объяснил прогресс молодых футболистов в команде
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21-летний полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий поделился мыслями о прогрессе молодых футболистов в команде.

— В «Ростове» нет такого, чтобы тебя поставили в состав, если ты ни разу не тренировался с основой. Всё равно все молодые проходят тренировочный процесс с первой командой. Во время паузы на матчи сборных много молодёжи призываются в основной состав из академии и «Ростова-2». Есть возможность получить большой опыт и уверенность ещё до того, как сыграешь первый матч в РПЛ.

— У молодых резервистов «Ростова» есть чувство, что они обязательно получат шанс в основе?
— Да. Когда создавался «Ростов-2», президент клуба Арташес Владимирович сразу сказал, что это команда нужна для того, чтобы у футболистов был не один шанс, а четыре-пять. Когда я был в молодёжке, смотрел на ребят из второго состава, которые переходят в основу. Ты вроде в шаге от этого, поэтому нужно просто ждать своего шанса. Он точно рано или поздно будет, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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