Даниил Шанталий: спокойствие Альбы на бровке помогает «Ростову» добиваться результатов

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий высказался о главном тренере команде Джонатане Альбе, ранее занимавшем место в тренерском штабе Валерия Карпина. 43-летний испанец возглавил «Ростов» в конце февраля 2025 года.

— Альба сильно отличается от Карпина?

— Думаю, все видели видео с празднованиями в раздевалках. Он эмоциональный после побед, но не сказать, что суперэмоциональный во время матчей. Возможно, его спокойствие на бровке помогает нам добиваться определённых результатов. Плюс у него хорошее чувство юмора — умеет разрядить обстановку, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.