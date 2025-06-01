Карлес Пуйоль поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов
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Бывший защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил экс-тренера сине-гранатовых Луиса Энрике с победой в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, «Пари Сен-Жермен» разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0. Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Ты лучший, брат! Поздравляю!» — написал Пуйоль в социальной сети.
«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
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