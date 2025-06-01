Карлес Пуйоль поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил экс-тренера сине-гранатовых Луиса Энрике с победой в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, «Пари Сен-Жермен» разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0. Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.

«Ты лучший, брат! Поздравляю!» — написал Пуйоль в социальной сети.

«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.