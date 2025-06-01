Шанталий: в «Краснодаре» сказали продолжить карьеру в другом клубе, я был щупленьким

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий поделился воспоминаниями о времени, проведённом в академии «Краснодара».

«Время в академии «Краснодара» привило мне решительности, помогло быстрее повзрослеть. Я уехал из дома в 12 лет и виделся с родителями только на выходных, так как был местным. Это закалило характер. В «Краснодаре» я получил футбольное образование. С теплом вспоминаю этот опыт, несмотря на то что произошло дальше.

В 16 лет мне сказали продолжить карьеру в другом клубе, потому что я был маленьким и щупленьким. Теперь могу только поблагодарить «Краснодар» за то, что тогда произошло. Возможно, если бы не это, не было бы того, что сегодня имею.

В «Краснодаре» каждые полгода происходили отчисления. Я часто попадал в список на выход, но до этого не доходило. Уже в ковид опять мне сказали, что лучше перейти в другую команду, чем сидеть на скамейке в «Краснодаре», — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.