Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В решающем матче парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

«Славный день для «ПСЖ»! Браво, мы все гордимся. Париж — столица Европы сегодня вечером», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В составе парижан дублем и результативной передачей отметился 19-летний французский вингер Дезире Дуэ. Он же признан лучшим игроком встречи. По голу забили марокканский защитник Ашраф Хакими, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и французский хавбек Сенни Маюлу.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.