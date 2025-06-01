Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов. В решающем матче парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Славный день для «ПСЖ»! Браво, мы все гордимся. Париж — столица Европы сегодня вечером», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
В составе парижан дублем и результативной передачей отметился 19-летний французский вингер Дезире Дуэ. Он же признан лучшим игроком встречи. По голу забили марокканский защитник Ашраф Хакими, грузинский вингер Хвича Кварацхелия и французский хавбек Сенни Маюлу.
Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.
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