Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» получит от УЕФА более € 148 млн за победный сезон Лиги чемпионов — источник

«ПСЖ» получит от УЕФА более € 148 млн за победный сезон Лиги чемпионов — источник
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит «ПСЖ» € 148,4 млн по итогам минувшего сезона Лиги чемпионов, ознаменовавшегося победой для французского гранда. Об этом сообщает Football Meets Data в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» получит € 6,5 млн за победу в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). Ещё € 4 млн парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда Луиса Энрике встретится с «Тоттенхэмом».

Финалист соревнования «Интер» получит от УЕФА € 136,6 млн по итогам сезона. На третьем месте по доходам от Лиги чемпионов находится «Арсенал», который заработает € 117 млн.

Материалы по теме
Александр Елагин отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА
Материалы по теме
Я был хейтером «ПСЖ». А теперь им восхищаюсь
Я был хейтером «ПСЖ». А теперь им восхищаюсь

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android