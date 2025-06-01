«ПСЖ» получит от УЕФА более € 148 млн за победный сезон Лиги чемпионов — источник

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит «ПСЖ» € 148,4 млн по итогам минувшего сезона Лиги чемпионов, ознаменовавшегося победой для французского гранда. Об этом сообщает Football Meets Data в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» получит € 6,5 млн за победу в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). Ещё € 4 млн парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда Луиса Энрике встретится с «Тоттенхэмом».

Финалист соревнования «Интер» получит от УЕФА € 136,6 млн по итогам сезона. На третьем месте по доходам от Лиги чемпионов находится «Арсенал», который заработает € 117 млн.

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