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Тони Кроос отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА

Тони Кроос отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА
Тони Кроос
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером» (5:0). Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Приятно видеть, что команда по-прежнему остаётся командой. И у вас отличный тренер. Поздравляю», — написал Кроос в социальной сети.

«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

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