Кто будет комментировать Суперфинал Кубка России — 2025: «Ростов» — ЦСКА
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Сегодня, 1 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Суперфинал Кубка России прокомментируют Роман Трушечкин и Роман Нагучев.
Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).
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