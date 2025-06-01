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«Лос-Анджелес» с Жиру стал последним участником клубного чемпионата мира

«Лос-Анджелес» с Жиру стал последним участником клубного чемпионата мира
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«Лос-Анджелес» стал последним участником клубного чемпионата мира после того, как обыграл мексиканскую «Америку» в матче плей-ин со счётом 2:1 в дополнительное время.

На 64-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Америки» Брайан Родригес. На 89-й минуте полузащитник Игор Жезус восстановил равновесие. На 115-й минуте с передачи форварда Оливье Жиру гол забил нападающий «Лос-Анджелеса» Дени Буанга.

Американский клуб сыграет в группе D турнира, где ему предстоит встретиться с лондонским «Челси», бразильским «Фламенго» и тунисским грандом «Эсперансом». Их первый матч состоится 16 июня, команда сыграет с «Челси».

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