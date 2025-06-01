Доннарумма — о Лиге чемпионов: несколько раз в течение сезона мы были на грани вылета

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером» (5:0). Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.
«Несколько раз в течение сезона мы были на грани вылета [из Лиги чемпионов], но затем нам удалось добиться прогресса и победить. Наш тренер давал нам свободу и сохранял спокойствие. Такова его философия. Он подготовил финал наилучшим образом, и мы это видели», — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.
«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
- 1 июня 2025
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:18
-
10:17
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:14
-
09:08
-
09:02
-
09:00