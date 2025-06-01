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УЕФА накажет «ПСЖ» за поведение болельщиков в финале Лиги чемпионов — MD

УЕФА накажет «ПСЖ» за поведение болельщиков в финале Лиги чемпионов — MD
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет «ПСЖ» за поведение болельщиков клуба во время и после финального матча Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

По информации источника, парижский клуб подвергнется санкциям за зажжённые фанатами файеры во время решающей игры, что вызвало серьёзную дымовую завесу. Воспламенение файеров строго запрещено правилами УЕФА. Также «ПСЖ» будет наказан за массовый выход болельщиков на футбольное поле после завершения встречи с «Интером», в результате чего игрокам пришлось уйти в раздевалку.

Кроме того, между фанатами команд произошли стычки в преддверии матча. Согласно правилам Дисциплинарного кодекса УЕФА, клубы несут ответственность за поведение болельщиков в окрестностях стадиона, в том числе до и после игры. Если будет установлено, что инциденты происходили рядом с ареной, принимающий финал Лиги чемпионов, то наказание также понесёт «Интер».

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