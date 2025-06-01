Победитель Лиги чемпионов Бут: радостно за Сафонова — теперь нас стало пятеро из России

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут отреагировал на победу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. В финале турнира был обыгран «Интер» со счётом 5:0. Сафонов стал пятым российским футболистом с победой в Лиге чемпионов. Бут выигрывал турнир в составе «шмелей» в 1997 году.
«Радостно за Матвея Сафонова, нас теперь стало пять человек, кто из России выигрывал Лигу чемпионов. Матвей из Краснодара, я из Новороссийска, между городами 140 километров. Это большой успех — выиграть трофей ЛЧ.
Доннарумма сейчас на высоком уровне играет. Вытаскивал мёртвые мячи, в финале при 4:0 тоже спас — сложился с его ростом. Конкурировать с таким вратарём очень тяжело, но Матвей всё равно сыграл 17 матчей. Это большое достижение», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»:
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