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Акинфеев признался, что давно не общался с Головиным

Акинфеев признался, что давно не общался с Головиным
Александр Головин
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

— Говорят, у Александра Головина непростая ситуация в «Монако»
— Насчёт Саши не знаю, давно с ним не общался. Так, иногда переписывались. С днём рождения, к сожалению, не поздравил. Вот сейчас через вас дойдёт моё поздравление, — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Головин провёл за «Монако» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 25 млн.

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