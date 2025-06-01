Воробьёв и Раков покинули расположение сборных России

Пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале сообщила, что форварды команды Дмитрий Воробьёв и Вадим Раков были вынуждены покинуть расположение сборных России.

«Наши форварды прошли медицинское обследование, по итогам которого из-за имеющихся повреждений не смогут сыграть в матчах национальной и молодёжной сборных соответственно. Здоровья парням!» — сказано в публикации железнодорожников.

6 июня подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии, а 10 июня сыграют с белорусской национальной командой. Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана. Обе игры состоятся 5 и 8 июня в Фергане (Узбекистан) на стадионе «Истиклол».

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