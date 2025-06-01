Экс-игрок «Боруссии» Бут: большое разочарование от финала ЛЧ, «Интер» ничего не показал

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут поделился мнением о финале минувшего розыгрыша турнира, в котором «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

«Для «ПСЖ» финал получился очень лёгким, переиграли «Интер» по всем статьям. Все думали, что будет очень тяжёлая игра, тем более «Интер» перед этим прошёл «Барселону», где они друг другу забили кучу мячей. А здесь без двух ударов Тюрама головой и момента в концовке матча «Интер» ничего не показал. Большое разочарование от финала. «ПСЖ» на три-четыре головы был выше «Интера», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»: