Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Боруссии» Бут: большое разочарование от финала ЛЧ, «Интер» ничего не показал

Экс-игрок «Боруссии» Бут: большое разочарование от финала ЛЧ, «Интер» ничего не показал
Комментарии

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут поделился мнением о финале минувшего розыгрыша турнира, в котором «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Для «ПСЖ» финал получился очень лёгким, переиграли «Интер» по всем статьям. Все думали, что будет очень тяжёлая игра, тем более «Интер» перед этим прошёл «Барселону», где они друг другу забили кучу мячей. А здесь без двух ударов Тюрама головой и момента в концовке матча «Интер» ничего не показал. Большое разочарование от финала. «ПСЖ» на три-четыре головы был выше «Интера», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Ужасный финал ЛЧ». Ян Непомнящий — о разгромной победе «ПСЖ» над «Интером»

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android