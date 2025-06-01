«Челси» может усилить состав защитником из АПЛ — Daily Mail

«Челси» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес не хочет продавать 22-летнего футболиста. Летом 2024 года «Эвертон» уже отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Брэнтуэйту в размере £ 45+5 млн, поскольку ливерпульский клуб хотел выручить с продажи защитника £ 70 млн.

В минувшем сезоне Брэнтуэйт принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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