Полузащитник «Ростова» Шанталий рассказал, что живёт на базе клуба

21-летний полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий рассказал, что живёт на базе клуба. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата, а также сыграл семь игр в Кубке России.

— Ты до сих пор живёшь на базе?

— Да. У нас два жилых комплекса: в одном академия и школа, а в другом — основной состав, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Шанталий начинал свой путь в футболе с академии «Краснодара». В 2020 году Даниил перешёл в систему «Ростова». Действующее соглашение игрока с жёлто-синими рассчитано до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.