Воспитанник «Краснодара» Шанталий: обид на клуб нет, но в юном возрасте было непонимание

Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал, когда впервые был вызван в основную команду ростовчан.

— Когда тебя впервые подключили к основе?

— Наш возраст переходил в молодёжную команду, где я хорошо себя зарекомендовал, всё получалось. В конце одной из тренировок Александр Александрович Аброскин сообщил, что меня вызывают в основную команду на товарищеский матч с «Краснодаром». Я сразу приехал на игру, но на поле не вышел. Но для меня это было очень важное событие, которое я буду помнить и ценить. После этого я продолжил тренироваться с основой во время летних сборов, даже удалось забить дебютный мяч.

— Не осталось обиды на «Краснодар»?

— Сейчас нет. Но в юном возрасте было непонимание, почему так происходит. Больше всего огорчало расстройство родителей. Но я понимал, что всё зависит от меня. Только я могу перевернуть всю ситуацию и достичь своей мечты, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.