Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов
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Аргентинский нападающий, капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал разгромное поражение своей команды в финале Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (0:5).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Нам не удалось сделать ничего из того, что мы готовили. Поздравляю Париж, они не допустили ошибок и заслужили победу.
Я горжусь своей командой, тренером и клубом. Мы провели отличный сезон, хотя и не выиграли ни одного трофея. Теперь нам нужно снова подниматься. Мы выложились на полную. Мы разочарованы, но я горжусь», — сказал Мартинес в эфире Sky Sports.
Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
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