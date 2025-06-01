Фото: повреждения поля стадиона финала ЛЧ после массового выбегания фанатов «ПСЖ»

Болельщики «ПСЖ» нанесли ущерб полю стадиона «Альянц Арена», где вчера, 31 мая, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. После завершения встречи фанаты французского гранда массово выбежали на поле, в результате чего были вырваны куски травы с поля.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории для «ПСЖ». Данный счёт является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Российский вратарь Матвей Сафонов стал пятым россиянином, который выиграл данное соревнование.

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