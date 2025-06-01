Фото: повреждения поля стадиона финала ЛЧ после массового выбегания фанатов «ПСЖ»
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Болельщики «ПСЖ» нанесли ущерб полю стадиона «Альянц Арена», где вчера, 31 мая, состоялся финал Лиги чемпионов, в котором парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. После завершения встречи фанаты французского гранда массово выбежали на поле, в результате чего были вырваны куски травы с поля.
Фото: Carl Recine/Getty Images
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории для «ПСЖ». Данный счёт является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Российский вратарь Матвей Сафонов стал пятым россиянином, который выиграл данное соревнование.
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