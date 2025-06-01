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Ашветия: вся Грузия болела за Хвичу — в барах не было мест, люди смотрели финал на улицах

Ашветия: вся Грузия болела за Хвичу — в барах не было мест, люди смотрели финал на улицах
Хвича Кварацхелия
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Экс-нападающий московского «Локомотива» Михаил Ашветия высказался о вингере «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелии. В субботу, 31 мая, «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Вся Грузия болела за Хвичу! Все очень рады, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Кварацхелия забил гол. Он отыграл блестяще, играл на команду. Его мечта сбылась — победа в ЛЧ, а ещё и гол в финале забил. 24 года, а он уже выиграл всё, что мог, со своими клубами.

Игра началась очень поздно, но вся Грузия праздновала. В барах не было мест, чтобы посмотреть футбол. Люди выходили на улицу, стояли большие телевизоры. Для Грузии это очень большой успех. Хвича — второй грузин, кто выигрывал Лигу чемпионов, после Кахи Каладзе. «Милан» тогда был блестящей командой — два раза выиграли, ещё один финал проиграли по пенальти. Желаю Хвиче, чтобы он много раз выиграл этот трофей», — сказал Ашветия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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