Дембеле призвал фанатов «ПСЖ» не устраивать беспорядки после выигрыша клубом ЛЧ
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о победе клуба в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0), а также призвал болельщиков французского гранда не устраивать беспорядки.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Парижане заслужили эту победу после всех лет страданий. Клуб также заслуживает этого. Первая Лига чемпионов в истории «Пари Сен-Жермен» — исключительное событие. Финал был невероятным, хотя вначале было трудно.
В Париже будет просто невероятно. Но, пожалуйста, не разрушайте ничего! Никакого насилия. Мы просто спокойно отпразднуем!» — сказал Дембеле в интервью для CBS.
СМИ сообщают, что в Париже в ходе празднеств были арестованы 294 человека.
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