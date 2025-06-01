Дембеле призвал фанатов «ПСЖ» не устраивать беспорядки после выигрыша клубом ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о победе клуба в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0), а также призвал болельщиков французского гранда не устраивать беспорядки.

«Парижане заслужили эту победу после всех лет страданий. Клуб также заслуживает этого. Первая Лига чемпионов в истории «Пари Сен-Жермен» — исключительное событие. Финал был невероятным, хотя вначале было трудно.

В Париже будет просто невероятно. Но, пожалуйста, не разрушайте ничего! Никакого насилия. Мы просто спокойно отпразднуем!» — сказал Дембеле в интервью для CBS.

СМИ сообщают, что в Париже в ходе празднеств были арестованы 294 человека.

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»: