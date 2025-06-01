Во Франции погибли два человека при праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ, более 440 — задержаны

После победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов по всей Франции вспыхнули массовые беспорядки.

По информации TF1, в результате инцидентов два человека погибли, ещё 192 человека получили ранения. По всей стране были арестованы не менее 427 правонарушителей. Отмечается, что эти люди были задержаны в основном за вандализм, грабежи и нарушение общественного порядка. Некоторые болельщики вступали в столкновения с французской полицией.

Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ:

В финале соревнования «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. Данный счёт является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории для «ПСЖ».