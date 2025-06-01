Во Франции погибли два человека при праздновании победы «ПСЖ» в ЛЧ, более 440 — задержаны
Поделиться
После победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов по всей Франции вспыхнули массовые беспорядки.
По информации TF1, в результате инцидентов два человека погибли, ещё 192 человека получили ранения. По всей стране были арестованы не менее 427 правонарушителей. Отмечается, что эти люди были задержаны в основном за вандализм, грабежи и нарушение общественного порядка. Некоторые болельщики вступали в столкновения с французской полицией.
Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ:
В финале соревнования «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. Данный счёт является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории для «ПСЖ».
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Комментарии
- 1 июня 2025
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:41
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
11:54
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:31
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:18
-
10:17
-
10:07
-
10:02