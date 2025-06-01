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Во Франции подросток погиб во время празднования победы «ПСЖ» в финале ЛЧ

Во Франции подросток погиб во время празднования победы «ПСЖ» в финале ЛЧ
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Подросток получил ножевые ранения во время празднования победы «Пари Сен-Жермен» над миланским «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов во французском Даксе и погиб от полученных травм в больнице. Об этом сообщает Sud Ouest со ссылкой на дежурного судью коммуны.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Он скончался ночью от полученных травм в больнице Дакса. Это произошло во время празднования победы «ПСЖ», но связь с этим событием, как и то, были ли участники инцидента болельщиками, на данном этапе не может быть подтверждена», — сказал дежурный судья.

Сообщается, что 17‑летний подросток стал участником конфликта на дороге общего пользования, в ходе которого получил ножевое ранение.

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