Президент «ПСЖ» — журналисту: вы всегда критикуете нас, а мы выиграли Лигу чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи обвинил журналиста в чрезмерной критике своей команды после победы французского гранда в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0).

«Вы всё время критикуете нас, сомневаетесь в нас. Сегодня мы доказали способность побеждать, мы победители Лиги чемпионов! Нами можно гордиться. Мы играли за всю Францию, а не только за Париж. У нас много болельщиков, чем мы гордимся. Хочу поблагодарить тренера, футболистов, Луиша Кампуша (стратегический советник «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») и всех остальных за этот успех», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории «ПСЖ». При этом счёт, с которым парижский клуб обыграл «Интер», является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

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