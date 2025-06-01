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Полузащитник «Ростова» Шанталий: меня удивляло, почему я ни разу не вызывался в сборные

Полузащитник «Ростова» Шанталий: меня удивляло, почему я ни разу не вызывался в сборные
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Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий, являющийся воспитанником «Краснодара», высказался о том, почему ни разу не вызывался в юношеские и молодёжные сборные России.

— Есть понимание, почему ты ни разу не приглашался в юношеские и молодёжные сборные России?
— Меня это тоже удивляло. Всё-таки я неплохо себя проявлял в ЮФЛ и МФЛ. Но это решения тренеров, которые я не могу обсуждать. Если нужно будет, я с радостью приму этот вызов и буду биться за страну, — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Шанталий начинал свой путь в футболе с академии «Краснодара». В 2020 году Даниил перешёл в систему «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата, а также сыграл семь игр в Кубке России. Действующее соглашение игрока с жёлто-синими рассчитано до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

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