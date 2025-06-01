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Первый тренер Сафонова: он и не мечтал о Лиге чемпионов, но аппетит приходит во время еды

Первый тренер Сафонова: он и не мечтал о Лиге чемпионов, но аппетит приходит во время еды
Матвей Сафонов
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Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, отреагировал на победу парижан в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером» (5:0). Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Кроме удовольствия и радости от победы Матвея в Лиге чемпионов, никакой больше реакции нет. Гордость за своего бывшего подопечного и за всю нашу страну. Не так много у нас людей, которые могут похвастаться победой в таком турнире.

Сафонов никогда не думал и не говорил о мечте победить в Лиге чемпионов. Была основная цель — попасть и закрепиться в основном составе «Краснодара». Но аппетит приходит во время еды.

Уже написал Матвею и его родителям, поздравил. Родители ответили, но Матвей — пока нет. Наверняка всю ночь гуляли, отмечали. Да и сейчас, наверное, продолжают», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

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