Игрок «Ростова» Шанталий: моя задача — зарекомендовать себя, а потом уехать в Европу

21-летний полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий рассказал о своих карьерных целях. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата, а также сыграл семь игр в Кубке России.

«У меня точно сейчас нет цели переходить в другой клуб. Я очень благодарен за доверие «Ростову». Моя задача — зарекомендовать себя как футболиста, а со временем, возможно, уехать в Европу и проявлять себя там. Я слежу за многими чемпионатами, особенно нравятся Испания и Англия.

На данный момент все мысли только о «Ростове». Впереди самый важный матч сезона. Моя задача — тренироваться, играть и приносить радость болельщикам», — сказал Шанталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.