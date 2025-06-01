Оуэн Харгривз: Витинья играет как Модрич, и вы не могли бы сделать ему больший комплимент

Бывший английский футболист Оуэн Харгривз высказался о полузащитнике «ПСЖ» Витинье после разгромной победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (5:0).

«Знаете, кого Витинья мне напоминает? Луку Модрича, и вы не могли бы сделать ему больший комплимент в мире, потому что хорват был одним из величайших. Витинья играет как Модрич, просто обманывает людей, против него невозможно играть», — приводит слова Харгривза Madrid Zone.

25-летний португалец перешёл в «ПСЖ» летом 2020 года из «Порту». В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 52 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.