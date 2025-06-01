Оуэн Харгривз: Витинья играет как Модрич, и вы не могли бы сделать ему больший комплимент
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Бывший английский футболист Оуэн Харгривз высказался о полузащитнике «ПСЖ» Витинье после разгромной победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (5:0).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Знаете, кого Витинья мне напоминает? Луку Модрича, и вы не могли бы сделать ему больший комплимент в мире, потому что хорват был одним из величайших. Витинья играет как Модрич, просто обманывает людей, против него невозможно играть», — приводит слова Харгривза Madrid Zone.
25-летний португалец перешёл в «ПСЖ» летом 2020 года из «Порту». В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 52 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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