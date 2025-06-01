Нападающий «Краснодара» Кордоба из-за травмы покинул расположение сборной Колумбии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба не сыграет в ближайших матчах национальной команды Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Колумбии.

У Джона Кордобы диагностирована незначительная мышечная травма, которая не позволит ему принять участие в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Вместо него к национальной команде присоединится Рафаэль Сантос Борре, выступающий за «Интернасьонал» из Бразилии.

«Главный тренер, его штаб и все игроки сборной желают Джону скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении Федерации футбола Колумбии.

Национальная команда Колумбии 6 июня примет Перу, а 11 июня сыграет на выезде со сборной Аргентины.