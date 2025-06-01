После победы «Лос-Анджелеса» в матче с «Америкой» со счётом 2:1 определились все участники клубного чемпионата мира 2025 года, стартующего 15 июня. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп, по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Полный список команд-участниц клубного чемпионата мира — 2025:

УЕФА: «Челси», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».

КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Пачука», «Интер Майами», «Лос-Анджелес».

АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Айн», «Ульсан Хёндэ».

ОФК: «Окленд Сити».

КАФ: «Аль-Ахли», «Видад», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз».

Напомним, для клубов, участвующих в новом турнире под эгидой ФИФА, будет открыто дополнительное окно — с 1 по 10 июня, позволяющее им подписать новых футболистов к началу турнира.

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