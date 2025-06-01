Стогниенко — о победе «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» просто выдохся к концу сезона

Комментатор Okko Владимир Стогниенко прокомментировал победу французского «Пари Сен-Жермен» над миланским «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.

«Нечасто такое бывает, что особенно комментировать после матча нечего и анализировать нечего, потому что одна команда оказалась на голову сильнее другой. «Интер», к сожалению, ничего нового не предложил, ничего неожиданного не предложил, и очевидно, что команда истощила свои силы, то есть просто выдохлась к концу сезона. Они не только ничего нового не смогли показать, но ещё и все лидеры сыграли неважно.

В свою очередь, «ПСЖ» играл в очень быстрый футбол, при этом успевая не только нагружать фланги, но и выполнять нагрузку, связанную с обороной. Поэтому — тотальное превосходство «ПСЖ» над «Интером», заслуженный требл, заслуженная победа в финале Лиги чемпионов. Я давно не помню такого серьёзного преимущества. Конечно, кто-то вспомнит финал 1994 года «Милан» – «Барселона», но это всё же было другое время», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.