«Я в шоке». Кварацхелия поделился эмоциями после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о финальном матче Лиги чемпионов, в котором парижский клуб разгромил «Интер» со счётом 5:0. Грузинский футболист отметился голом в этой игре.
«Мне трудно описать словами. Это невероятное чувство. Я в шоке. До сих пор не могу поверить, что стою здесь. Но я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы добились этого вместе с клубом и тренерами.
В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить «Интер» в финале со счётом 5:0 – это нелегко.
Тренер работает потрясающе. Он идеально всё нам объясняет, и мы стараемся перенести это на поле», — приводит слова Кварацхелии «Sputnik Грузия».
Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»:
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