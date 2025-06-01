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«Я в шоке». Кварацхелия поделился эмоциями после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

«Я в шоке». Кварацхелия поделился эмоциями после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о финальном матче Лиги чемпионов, в котором парижский клуб разгромил «Интер» со счётом 5:0. Грузинский футболист отметился голом в этой игре.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Мне трудно описать словами. Это невероятное чувство. Я в шоке. До сих пор не могу поверить, что стою здесь. Но я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы добились этого вместе с клубом и тренерами.

В футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть. И мы смогли это сделать. Победить «Интер» в финале со счётом 5:0 – это нелегко.

Тренер работает потрясающе. Он идеально всё нам объясняет, и мы стараемся перенести это на поле», — приводит слова Кварацхелии «Sputnik Грузия».

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