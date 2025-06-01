«Мне хочется выругаться». Барелла — о разгромном поражении «Интера» в финале ЛЧ

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился эмоциями после разгромного поражения команды в финальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

«Мне хочется выругаться, но стараюсь держать себя в руках. Очень сожалею из-за произошедшего, потому что впечатление от такого финала в какой-то степени бросает тень на пройденный нами путь. В футболе, как и в жизни, запоминается только результат, однако я очень горжусь командой и тем, чего она добилась на поле.

К сожалению, в истории остаются трофеи. Я очень рад быть частью этой команды, которая максимально выложилась. Поздравляю «ПСЖ», они были сильнее во всём», – приводит слова Бареллы La Gazzetta dello Sport.

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»: