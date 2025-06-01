Агкацев: в сборной России дружная атмосфера, практически все поздравили с чемпионством

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, ставший чемпионом России в минувшем сезоне, рассказал об атмосфере в сборной России, а также поделился эмоциями от приезда в расположение национальной команды.

— Общаемся с парнями из команды, до сих пор не приходит ещё полноценное осознание того, что мы сделали. Думаю, чуть позже осознаем. А сейчас, конечно, с большим удовольствием приехал в сборную, всегда рад приезжать в национальную команду, всегда самые положительные эмоции.

— Ждёте какой‑то особенной встречи от партнёров по сборной, с которыми ещё не пообщались? Кто‑то, может быть, поздравлял вас с чемпионством в личных сообщениях?

— В сборной очень дружная атмосфера. Практически все написали, поздравили. Было очень приятно, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

6 июня подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии, а 10 июня сыграют с белорусской национальной командой. Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана. Игры состоятся 5 и 8 июня в Фергане (Узбекистан) на стадионе «Истиклол».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории, клуб основан в 2008 году. Наивысшим достижением в РПЛ для команды были серебряные медали, завоёванные по итогам сезона-2023/2024.