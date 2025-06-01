Луис Энрике: мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить свою дочь

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что никогда не забывает свою дочь Ксану, ушедшую из жизни в 2019 году в результате рака костей. На тот момент девочке было девять лет. Вчера, 31 мая, парижский клуб победил «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0). После триумфа французского гранда его болельщики развернули на трибуне баннер, где были изображены Энрике и Ксана.
«Мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить свою дочь. Моя дочь всегда с нами», — сказал испанский тренер в эфире TNT Sports.
Энрике второй раз в карьере стал обладателем Лиги чемпионов. Впервые испанский специалист завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015, когда руководил испанской «Барселоной». Тогда наставник отмечал победу с дочерью.
Нурмагомедов пошутил над Энрике после победы «ПСЖ» в ЛЧ:
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