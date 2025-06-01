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Луис Энрике: мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить свою дочь

Луис Энрике: мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить свою дочь
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что никогда не забывает свою дочь Ксану, ушедшую из жизни в 2019 году в результате рака костей. На тот момент девочке было девять лет. Вчера, 31 мая, парижский клуб победил «Интер» в финале Лиги чемпионов (5:0). После триумфа французского гранда его болельщики развернули на трибуне баннер, где были изображены Энрике и Ксана.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить свою дочь. Моя дочь всегда с нами», — сказал испанский тренер в эфире TNT Sports.

Энрике второй раз в карьере стал обладателем Лиги чемпионов. Впервые испанский специалист завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-2014/2015, когда руководил испанской «Барселоной». Тогда наставник отмечал победу с дочерью.

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