Экс-игрок «Ростова» Логашов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА
Поделиться
Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором ростовчане сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 1 июня. Начало матча — в 18:00 мск.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ЦСКА только на бумаге фаворит Суперфинала Кубка России. Но это финал с равным противостоянием. Конкретного фаворита нет, просто все говорят, что это ЦСКА.
Преимущества «Ростова» — в его контратакующей игре и сильных нападающих. Им не нужно много моментов, чтобы отличиться, а один-два, чтобы решить исход игры», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Комментарии
- 1 июня 2025
-
14:45
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
14:34
-
14:31
-
14:28
-
14:20
-
14:10
-
14:09Джон Хейтинга стал главным тренером «Аякса» Официально
-
14:09
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:19
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:41
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:36
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
11:54
-
11:48