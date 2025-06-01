Экс-игрок «Ростова» Логашов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором ростовчане сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 1 июня. Начало матча — в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА только на бумаге фаворит Суперфинала Кубка России. Но это финал с равным противостоянием. Конкретного фаворита нет, просто все говорят, что это ЦСКА.

Преимущества «Ростова» — в его контратакующей игре и сильных нападающих. Им не нужно много моментов, чтобы отличиться, а один-два, чтобы решить исход игры», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.