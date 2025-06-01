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Экс-игрок «Ростова» Логашов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА

Экс-игрок «Ростова» Логашов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА
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Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором ростовчане сыграют с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 1 июня. Начало матча — в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА только на бумаге фаворит Суперфинала Кубка России. Но это финал с равным противостоянием. Конкретного фаворита нет, просто все говорят, что это ЦСКА.

Преимущества «Ростова» — в его контратакующей игре и сильных нападающих. Им не нужно много моментов, чтобы отличиться, а один-два, чтобы решить исход игры», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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