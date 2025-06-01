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«Краснодар» предложил защитнику «Бохума» зарплату в € 4 млн за сезон — Edinho do Sport

«Краснодар» предложил защитнику «Бохума» зарплату в € 4 млн за сезон — Edinho do Sport
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«Краснодар» предложил 30-летнему центральному защитнику «Бохума» Бернардо Жуниору заработную плату в размере € 4 млн за сезон. Об этом сообщает Edinho do Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «быки» также предложили бразильскому футболисту контракт, рассчитанный на три года. Нынешнее трудовое соглашение Бернардо с «Бохумом» действует до 30 июня 2025 года.

Защитник перешёл в «Бохум» из «Ред Булл Зальцбург» летом 2023 года. В минувшем сезоне Бернардо принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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