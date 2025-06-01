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Батраков: рад, что Кисляк «выстрелил» в этом сезоне

Батраков: рад, что Кисляк «выстрелил» в этом сезоне
Алексей Батраков
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о хавбеке ЦСКА Матвее Кисляке.

«Не могу оценивать свою игру, поэтому не буду сравнивать себя с Кисляком. А с Матвеем мы с самого детства играли против друг друга. Ещё тогда было понятно, что растёт умный и техничный футболист. Я только рад, что он смог «выстрелить» в этом сезоне, у него есть всё, чтобы прогрессировать дальше. Ему, как и мне, есть куда расти. Надеюсь, что у него тоже будет всё хорошо дальше», — приводит слова Батракова «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Кисляк сыграл за ЦСКА 32 игры, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

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