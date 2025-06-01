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Бояринцев: с российским тренером никто бы не нянчился в «Спартаке» — давно бы убрали

Бояринцев: с российским тренером никто бы не нянчился в «Спартаке» — давно бы убрали
Денис Бояринцев
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о сербском специалисте Деяне Станковиче, который возглавляет московский «Спартак».

«Вспомните историю с Абаскалем — всё было точно так же! Был бы российский специалист, его бы давно убрали. Никто бы с ним не нянчился. Не выполнил задачу? На выход! У нас почему-то пытаются вдолгую работать с иностранцами даже без результатов. Редко кто из российских тренеров получает такой карт-бланш без результатов. Если работать вдолгую, то надо доверять своим. Мне не очень приятно видеть большое количество легионеров в составе «Спартака». Вот «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» развивают своих игроков. Вот тот же Кисляк! А сколько возможностей даёт Галактионов молодым ребятам?

Понятно, что им надо время, а следовательно — и тренеру. А когда такое количество легионеров и нет результатов, мне непонятно. Вот если бы Станкович развивал наших ребят, можно было бы дать ему поработать сезон, чтобы команда окрепла. Но у Станковича хотя бы есть опыт. А вот когда продлевали Абаскаля, это было странно. Станкович в этом плане с опытом, может, сможет чего-то добиться со «Спартаком». Опять же, руководству клуба виднее, поэтому не стоит обсуждать эту ситуацию», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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