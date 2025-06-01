Абаскаль: в России было комфортнее всего работать, «Спартак» мне полностью доверял

Бывший главный тренер «Спартак» Гильермо Абаскаль рассказал, что в течение карьеры ему было наиболее комфортно работать именно в московском клубе.

– Вы тренировали в нескольких странах – в Швейцарии, Италии, Греции и России. Где вам больше всего понравилось работать?

– Самым комфортным местом, где я когда-либо тренировал, несомненно, была Москва. Масштаб московского «Спартака» огромен, но в то же время в клубе делали всё, чтобы максимально помочь тебе. Они полностью доверяли тренеру, и это имело значение. Я оказался в среде, позволяющей работать, развивать свой проект и расти профессионально. Полученные нами забота и поддержка были постоянными. Изо дня в день нам помогали абсолютно во всём.

У меня также остались очень хорошие воспоминания о Швейцарии. Это был мой первый тренерский опыт за границей в 2017 году. У меня появилась возможность руководить тремя командами. Кроме того, я дебютировал в Лиге конференций с «Базелем», что позволило мне пережить крайне важные моменты. Швейцария очень помогла стабилизировать мою карьеру молодого тренера, так как я покинул родину в 27 лет.

Но трудно это сравнивать с тем опытом, который я получил в России, а конкретно в Москве. Этот период ознаменовал «до» и «после» в моей карьере», — приводит слова Абаскаля Marca.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

Как появился «Спартак»: