Шаронов: говорил Хвиче, что у него есть шанс. Он проходил через труд и большую работу

Роман Шаронов, тренировавший вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию в казанском «Рубине», высказался о победе грузинского футболиста в Лиге чемпионов. В финальном матче турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0), а Кварацхелия стал автором одного из голов.

«Не буду говорить, что я вырастил победителя Лиги чемпионов в лице Хвичи. Каждый тренер оставляет тот или иной след в развитии игрока. Но запомнился один разговор, я сказал: «Хвича, если ты хочешь чего-то достичь, надо делать определённые вещи. У тебя есть шанс». Я рад за него. Он шёл к этому через труд и большую работу», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.