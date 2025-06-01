Шаронов: говорил Хвиче, что у него есть шанс. Он проходил через труд и большую работу
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Роман Шаронов, тренировавший вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию в казанском «Рубине», высказался о победе грузинского футболиста в Лиге чемпионов. В финальном матче турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0), а Кварацхелия стал автором одного из голов.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Не буду говорить, что я вырастил победителя Лиги чемпионов в лице Хвичи. Каждый тренер оставляет тот или иной след в развитии игрока. Но запомнился один разговор, я сказал: «Хвича, если ты хочешь чего-то достичь, надо делать определённые вещи. У тебя есть шанс». Я рад за него. Он шёл к этому через труд и большую работу», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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