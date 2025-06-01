Роман Шаронов: «ПСЖ» — эталон и пособие для современного футбола

Бывший футболист и главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре французского «Пари Сен-Жермен». В субботу, 31 мая, парижане разгромили миланский «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

«Мне очень импонирует стиль игры, который ставит Луис Энрике. Нравилось смотреть за «ПСЖ» весь розыгрыш Лиги чемпионов. Ещё раз подтвердилось, что современный футбол — это никакие не схемы, а структура командной игры. «ПСЖ» — это эталон и пособие для современного футбола.

Отметил бы рациональность Хвичи. Это теперь зрелый игрок, который не лезет против троих соперников просто так. Эта зрелость пришла со временем. Энрике требует от всех отрабатывать в обороне. И то, как Хвича делал это в России и как сейчас, — это небо и земля.

«Интер» же допустил очень грубые ошибки в обороне, «ПСЖ» ими воспользовался. А потом просто добивал. Клуб доминировал и заслуженно выиграл в финале Лиги чемпионов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.