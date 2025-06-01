Денис Бояринцев: в «Химках» давно происходят странные дела

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев отреагировал на возможное исключение подмосковных «Химок» из числа участников розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«В «Химках» давно происходят странные моменты. Возьмём хотя бы приглашение Артиги из «Родины», который ничего не выиграл даже в Первой лиге. Он не добился с командой никаких результатов, но почему-то его взяли работать в РПЛ. Это решение меня очень удивляет. Так что «Химки» давно окружают странные дела. Тем не менее игроки «Химок» – молодцы. Несмотря на все проблемы, задержки зарплаты и так далее, парни всё равно бились и сохранили команде прописку в Премьер-Лиге. Похожая ситуация случилась, когда я играл в раменском «Сатурне». Тогда нам тоже не платили зарплату с июня: мы фактически играли за небольшие премии. В итоге команда заняла 10-е место и сохранила прописку в Премьер-Лиге. Но потом её всё равно сняли с чемпионата.

Команду обанкротили, все футболисты пошли на выход — нам ничего не выплатили. Конечно, всё это грустно и неприятно. Говорят, что «Химки» ожидает такая же история: футболисты честно отработали, оставили команду в РПЛ и всё равно могут быть выброшены. Очень жалко, что команды пропадают таким образом. Хотя «Химки» стали довольно крепким клубом РПЛ. Даже вылетая в Первую лигу, команда всё равно возвращалась. Сейчас ситуация складывается совсем непонятно. Клуб может просто прекратить своё существование. Конечно, так быть не должно», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.