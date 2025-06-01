Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Хейтинга стал главным тренером «Аякса»

Джон Хейтинга стал главным тренером «Аякса»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Эвертона» и сборной Нидерландов Джон Хейтинга стал главным тренером амстердамского «Аякса». Контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я невероятно рад начать. Последние годы в Англии принесли мне много пользы. Я получил возможность развиваться вместе с Дэвидом Мойесом и Арне Слотом, а также познакомиться с закулисьем двух крупнейших клубов. Я готов продолжить работу в качестве главного тренера, и для меня большая честь получить такую возможность в «Аяксе», — приводит слова Хейтинги официальный сайт клуба.

Хейтинга выступал в таких клубах, как «Аякс», «Атлетико» Мадрид, «Эвертон», «Фулхэм» и «Герта». Затем он начал тренерскую карьеру, работая с различными молодёжными командами в составе «Аякса». После этого Хейтинга был главным тренером амстердамского клуба с января по июнь 2023 года. Также Хейтинга работал помощником главного тренера в «Вест Хэме» и «Ливерпуле».

Материалы по теме
Этот провал сезона — немыслимый! «Аякс» опережал ПСВ на 9 очков за 5 туров до финиша
Этот провал сезона — немыслимый! «Аякс» опережал ПСВ на 9 очков за 5 туров до финиша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android