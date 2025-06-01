Джон Хейтинга стал главным тренером «Аякса»

Бывший защитник «Эвертона» и сборной Нидерландов Джон Хейтинга стал главным тренером амстердамского «Аякса». Контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я невероятно рад начать. Последние годы в Англии принесли мне много пользы. Я получил возможность развиваться вместе с Дэвидом Мойесом и Арне Слотом, а также познакомиться с закулисьем двух крупнейших клубов. Я готов продолжить работу в качестве главного тренера, и для меня большая честь получить такую возможность в «Аяксе», — приводит слова Хейтинги официальный сайт клуба.

Хейтинга выступал в таких клубах, как «Аякс», «Атлетико» Мадрид, «Эвертон», «Фулхэм» и «Герта». Затем он начал тренерскую карьеру, работая с различными молодёжными командами в составе «Аякса». После этого Хейтинга был главным тренером амстердамского клуба с января по июнь 2023 года. Также Хейтинга работал помощником главного тренера в «Вест Хэме» и «Ливерпуле».