Бояринцев: в Новороссийске нормальный стадион — почему не дать команде сыграть в РПЛ?!

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о ситуации с новороссийским «Черноморцем», который не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Это же не первая команда — «Алания» тоже обжигалась. Они также выполняли задачу, но из-за стадиона их лишали возможности играть в стыках. С «Черноморцем» то же самое. Сложно найти объяснение этой ситуации. У команды был серьёзный подход, задачу они решили. Но нет стадиона, который бы подходил под требования РПЛ. Мы играли в Новороссийске — там вполне нормальный стадион! Конечно, критериев для лицензирования я не знаю, но почему не дать команде сыграть первый год, адаптироваться.

По ходу уже подтянут какие-то моменты. А так, получается, люди проделали такую работу, решили задачу и не прошли. Но, опять же, есть регламент, требования лиги. Раньше всё было гораздо проще — простые раздевалки, стадионы. Как-то играли, и никому это не мешало. Те же поля были, мягко говоря, неидеальными. Но современные тенденции первостепенны сейчас. Обидно за людей, которые работают на футбол, а в итоге остаются у разбитого корыта», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.