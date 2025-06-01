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RMC Sport: «ПСЖ» стал первым участником клубного ЧМ 2029 года благодаря победе в ЛЧ

RMC Sport: «ПСЖ» стал первым участником клубного ЧМ 2029 года благодаря победе в ЛЧ
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«Пари Сен-Жермен» гарантировал себе участие в клубном чемпионате мира 2029 года благодаря выигрышу Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) пригласит на указанный турнир клубы, которые победят в Лиге чемпионов в следующих трёх сезонах. На текущий момент не объявлена страна-хозяйка клубного чемпионата мира 2029 года.

Французский гранд примет участие в розыгрыше данного соревнования нынешнего года. На стадии группового этапа «Пари Сен-Жермен» встретится с мадридским «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

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