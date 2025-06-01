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Денис Бояринцев подвёл итог выступлению «Ротора» в Первой лиге

Денис Бояринцев подвёл итог выступлению «Ротора» в Первой лиге
Денис Бояринцев
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев подвёл итог выступления волгоградской команды в Первой лиге сезона-2024/2025. «Ротор» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице.

«Основной задачей было остаться в Первой лиге. Это был для нас первый сезон после выхода из Второй лиги. Вторая задача — войти в топ-10. Всё выполнили. Но остался небольшой осадок, что осенью были на седьмом месте, а весной выступили похуже.

К сожалению, несколько матчей сложились неудачно, поэтому опустились на девятое место. Ничего страшного, но вошли во вкус. Поняли, что можем соперничать с сильными командами», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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