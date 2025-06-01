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Денис Бояринцев объяснил, почему «Зенит» остался без трофеев в год 100-летия клуба

Денис Бояринцев объяснил, почему «Зенит» остался без трофеев в год 100-летия клуба
Денис Бояринцев
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев выразил мнение, почему санкт-петербургский «Зенит» остался без трофеев в год 100-летия клуба.

«Да ничего не произошло! Ушли некоторые лидеры, которые тащили на себе команду. Уход Клаудиньо ослабил команду. Новые ребята всё же по уровню ниже. Всё это внесло свои коррективы. Но это нормально! У питерцев небольшая перезагрузка после нескольких чемпионств подряд.

Надо было где-то оступиться, чтобы у ребят поднялась мотивация. Ну а «Краснодар» просто оказался сильнее на заключительном этапе», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар».

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